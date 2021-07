Musée Juif de Belgique : un lieu profondément ouvert et créateur de liens.

En pénétrant dans le Musée, un détecteur de métaux nous rappelle que l’institution a été victime d’un attentat meurtrier le 24 mai 2014. Et pourtant, dès les premières discussions autour du projet de création du lieu, l’idée maîtresse des fondateurs est claire : ne pas être un musée communautaire tourné vers sa communauté mais plutôt un lieu ouvert, créant des ponts vers un public non juif. "Le musée veut avant tout poser des questions par rapport aux problématiques de nos sociétés" insiste Dimitri Notte, notre guide.

Et quand on parle d’exil et de discriminations par exemple, la culture juive peut apporter un éclairage propre, en se basant sur sa propre histoire, sur la mémoire qui fait partie intégrante de cette culture.