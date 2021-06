Musée du verre à Charleroi : « L’art verrier était et reste une fierté régionale »

Les pièces les plus anciennes que nous conservons ont plus de trois mille ans. Il s'agit de perles mycéniennes. Mais nous conservons surtout des objets fabriqués à partir de cannes de soufflage. C'est vraiment cette technique associée à la production de moules, qui permettra au verre de se démocratiser et d'être vendu dans le monde entier.

C'est à une collection assez exceptionnelle que l'on doit les origines de ce Musée du Verre. Celle de Raymond Chambon qui fera don de ses pièces à la ville de Charleroi. En 1966, le musée ouvre ses portes et ne cessera depuis d'enrichir ses collections avec des pièces rares et représentatives d'un artisanat et d'une production régionale qui fera de la Wallonie une "terre de verriers" durant de nombreuses années.

Installé depuis 2007 dans l'ancienne lampisterie du charbonnage du Bois du Cazier, le Musée du Verre retrace plus de 3000 ans d'artisanat et de production d'un matériau qui, aujourd'hui encore, est reconnu à travers le monde.

Dans les réserves du Musée, Catherine Thomas nous attend. La Conservatrice tient à nous montrer l'une des pièces les plus importante des collections. Un canon de verre de plus de deux mètres de long, entièrement soufflé par l'homme et qui servait autrefois à la production de vitrages.