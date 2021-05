Musée du Petit Format : de l’art contemporain sur feuille A4

Situé à Viroinval, dans le sud de la Belgique, le Musée du Petit Format est avant tout une belle histoire de passion et d’échanges. De découvertes d’œuvres contemporaines en format mini.

Un bâtiment en pierres bleues dans le centre de Viroinval. Au deuxième étage de celui-ci, une seule pièce et une quarantaine d’œuvres à découvrir, accrochées au mur. Toutes d’un même format maximum de 297x210mm. "C’est la particularité de tous ces dessins et de tout ce qui est présenté ici" s’exclame Teatske Bugejon qui fait partie de l’équipe du musée. Originaire des Pays-Bas, elle s’est installée ici après ses études à Anvers et ne le regrette pas un seul jour.

La démarche de ce musée est fantastique. En 1981, l’association qui organise chaque année un salon d’art dans la région, contacte Gabriel Belgeonne (maître graveur et peintre), pour actualiser ses expositions. Celui-ci a une idée formidable : solliciter les artistes du monde entier qui font partie de son carnet d’adresses en leur demandant de renvoyer un dessin sur feuille A4.

108 artistes sur les 300 contactés répondent à l’appel. Le musée du petit format allait naître ensuite de cette idée.

Aujourd’hui encore, de nombreux artistes nous font don de leurs œuvres que l’on expose. Il y a un lien avec le musée.

Parmi ceux-ci, Vincent Thieron qui nous sert de guide. Il découvre par hasard l’institution lors d’une balade touristique et c’est le coup de foudre. Le photographe propose alors de collaborer au musée. Ses œuvres sont sélectionnées par un jury. Aujourd’hui, il en a fait don.