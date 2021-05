Musée du malgré tout : un patrimoine archéologique exceptionnel.

C’est un musée couvrant pratiquement toute la période où l’humain a été présent au sud du sillon Sambre et Meuse qui s’ouvre à nous. Depuis la préhistoire jusqu’à la fin de l’époque gallo-romaine.

C’est une belle histoire de passion que la création de ce Musée du Malgré Tout. Car il en aura fallu du courage et de l’abnégation pour créer un lieu qui permet l’étude, la mise en valeur et la conservation de ce patrimoine archéologique de Viroinval et plus largement, du sud de la Belgique. "Des fouilles existaient dans la région depuis 1978" explique Pierre Cattelain qui nous guide dans son musée.

Il y a au sud du sillon Sambre et Meuse un patrimoine moins exploité et qui a été découvert plus tardivement. Avec ma femme, nous avons participé à ces fouilles. Et par passion, nous avons décidé de mettre en avant le résultat de nos recherches et de celles de cercles d’archéologies amateurs.

Le musée ouvrira ses portes en 1984 et ne cessera depuis de s’agrandir et d’enrichir ses collections et réserves.

Nous avons la chance d’exposer des pièces extraordinaires qui proviennent de la région. Mais aussi des prêts d’institutions partenaires dont la confiance s’est peu à peu établie. Et ça aussi, c’est une fierté pour nous. Une reconnaissance avant tout.

Parmi les trésors découverts, de nombreux outils, statues, et bijoux dont un collier datant de 380 après Jésus-Christ et qui constitue l’un des coups de cœur de notre archéologue.