Musée de la Ville d’Eaux à Spa : "De tout temps, la qualité de notre eau sera reconnue à travers le monde"

Si aujourd’hui les fameuses baignoires en cuivre des thermes font partie de l’image de la ville, d’autres objets plus surprenants témoignent également d’un artisanat et d’un commerce florissant à l’époque.

Durant de nombreuses années, il était très "tendance" d’exhiber sa "jolité". Ces boîtes en bois de la région étaient peintes à la gouache et recouvertes d’un vernis. Elles seraient à transporter un nécessaire de toilette, du parfum, des jeux de société… Elles sont en tout cas le témoin de l’évolution des modes et des pratiques de l’époque et sont typiques de la ville et de sa renommée.