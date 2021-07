Musée de la Vie wallonne : "Savoir d’où l’on vient, comprendre où l’on va… "

Difficile de résumer en quelques lignes l’univers ou plutôt les univers du musée liégeois. Dans les vitrines ou sur les murs, des œuvres d’artistes wallons, des objets du quotidien ou de fêtes, des véhicules, accessoires de mode, références industrielles ou politiques… "Nous sommes un musée de la vie quotidienne" explique Alexandre Lambrette, l’animateur culturel qui nous guide dans les travées du musée.

Notre objectif est réellement de faire comprendre ce qu’est la Wallonie. Savoir d’où on vient, où on va… et ce, à travers des thématiques en lien avec la vie quotidienne.

En s’attardant sur quelques objets, une pointe de nostalgie peut apparaître ou un sourire se dessiner sur le visage du visiteur.

On a toutes et tous connus tel ou tel objet. Tel ou tel ustensile de cuisine, meuble, jouet, … On les a retrouvés à la maison ou chez des grands-parents. Il y a un véritable attachement à ces témoins d’une époque. Mais aussi aux grandes causes, aux grands mouvements sociaux qui ont dessiné notre territoire et fait de cette région ce qu’elle est. Nous avons par exemple toujours été en avance sur d’autres pays par rapport aux droits des minorités, aux avancées sociales ou sociétales… Ça aussi, c’est bon de le rappeler aujourd’hui.