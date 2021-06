Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles : " Des tapisseries connues à travers le monde

N'oubliez pas le guide - Tamat (Tournai) (38/60) - 02/06/2021 Dans une ville qui, durant des siècles, se fera connaître par l'art de ses tapisseries, le Tamat (Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles) offre la possibilité d'admirer certaines oeuvres des 15è et 16è siècles, tout en mettant l'accent sur la création plus récente.