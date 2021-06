Musée de la Rubanerie : « Du ruban mondialement connu, aujourd’hui encore » …

Il fallait bien un musée pour mettre à l'honneur plus de 800 ans de production de rubans à Comines-Warneton. L'ancienne "capitale mondiale" de ce petit bout textile est aujourd'hui toujours active dans la production de pièces, aux débouchés plus qu'étonnants.

En créant le Musée de la Rubanerie en 1985, Simon Vanhée, ancien artisan du textile, n'a qu'une idée en tête : préserver les métiers à tisser qui partaient à la casse, et permettre au public de prendre conscience de l'importance mondiale de ce savoir-faire unique. "L'histoire du ruban nait au 13è siècle" nous explique Yves Leterme qui nous sert de guide.

Dans les salles du musée, plusieurs métiers à tisser rappellent les grandes années de production dans la région et permettent surtout de mettre à l'honneur le savoir-faire des artisans qui les utilisaient quotidiennement. "Comines-Warneton fut réellement la capitale mondiale du ruban entre 1880 et 1914" souligne Olivier Clynckemaillie, le Directeur du musée.

A cette époque, le Nord de la France est spécialisé dans la production de fils exceptionnels. Nous étions voisins et pouvions donc produire et exporter plus de 80 % du ruban utilitaire à travers le monde. La main d'œuvre était hyper spécialisée également.