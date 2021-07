Musée de la médecine : un outil pour comprendre les grandes avancées de la médecine

Plus surprenant encore, sur une étagère, le moule d’un crâne de malade trépané suscite la curiosité.

Il s’agit là d’un témoignage extraordinaire puisque cela veut dire qu’à l’époque de Neandertal, quelqu’un a réussi à ouvrir le crâne d’un homme pour le soigner, et à le refermer. Ce malade était bien vivant puisque son crâne a pu se ressouder… Mais de tout temps, des objets ont suscité la curiosité. Prenez notre collection de cires anatomiques destinées à l’enseignement des maladies. Au début du XXe siècle, des forains ont récupéré ces cires pour les exposer en foire car ils avaient compris que l’homme, de tout temps, a voulu et veut toujours comprendre son corps et ce qui le rend malade.