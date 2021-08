Musée de la Foire et de la Mémoire : de grands enfants rencontrent des enfants

On l’oublie peut-être aujourd’hui mais dès la fin du XIXe, les foires sont des lieux où le cirque s’installe, où certaines inventions sont présentées et testées en public.

Le cinéma en est un bel exemple. C’est en effet dans l’une d’elles que les frères Lumière vont présenter leur invention et faire découvrir les premières images de cinéma. A l’époque, on va dans celles-ci pour découvrir des nouveautés techniques et technologiques. Le scaphandrier par exemple, l’appareil photo d’Edison… C’était le seul média qui allait vers les gens. De grands photographes se sont d’ailleurs intéressés au sujet et nous conservons quelques trésors photographiques exceptionnels.