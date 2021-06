Musée de Folklore Vie Frontalière : un siècle d’objets et d’histoires transfrontalières

Installé dans un tout nouveau bâtiment, le Musée de Folklore de Mouscron se veut avant tout un musée de la vie quotidienne, dans une région qui, en quelques années seulement, s'est transformée en profondeur.

Pas étonnant de retrouver dans le nom de ce musée la notion de frontière et de passage de frontière. Situé à Mouscron en Wallonie Picarde, à deux pas de la France et de la Flandres, le Musée de Folklore s'attarde avant tout sur un siècle de bouleversements, entre 1850 et 1950. "Il faut savoir que Mouscron passe en quelques années seulement du statut de village à celui d'une ville de 33000 habitants" précise Véronique Van de Voorde, la Conservatrice.

Le Nord de la France connaît à l'époque un développement fulgurant de l’industrie textile. On surnommera la région l'Empire de la laine. Rapidement, les industriels font appel à de la main d'œuvre, provenant de Flandres essentiellement.

Ces ouvriers s'établiront en nombre en France mais aussi sur le territoire de Mouscron. Normal donc que les échanges entre les trois régions s'intensifient.