Musée d’histoire militaire : Tournai, un condensé d’histoire européenne…

Difficile de résumer en un seul musée l’histoire mouvementée de Tournai. Ville stratégique, victime de seize sièges et de destructions massives, c’est pourtant à travers l’évocation de ses batailles que l’on peut comprendre le passé de la cité pour mieux s’imprégner de son identité actuelle. "Du temps des Romains déjà, la ville était convoitée" nous explique Christel Henry qui nous emmène dans les travées du musée.

De tout temps, la proximité de l’Escaut a favorisé le commerce. Le fleuve a également servi de frontière naturelle entre deux fortes puissances. La France d’une part et le Saint-Empire germanique de l’autre. Elle a donc été envahie un nombre incalculable de fois, tout en représentant un lieu stratégique de premier plan pour le commerce du textile par exemple.

Commerce du textile mais aussi de la pierre issue de son sous-sol et qui servira de base à la fondation de la plupart des édifices de la ville, tout en s’exportant bien au-delà de nos frontières.

Tournai, durant cinq ans, fut d’ailleurs la seule ville anglaise de Belgique. Entre 1513 et 1518. Mais celui qui bouleversera l’organisation et fera de Tournai la ville la plus au nord de son royaume, c’est Louis XIV.