Musée Armand Pellegrin : un musée de la pédagogie née pour le centenaire de l’indépendance

N'oubliez pas le guide - Musée Armand Pellegrin (48/60) - 07/07/2021 Ancien Maître d'école, Armand Pellegrin a proposé très tôt une pédagogie plus ouverte et moderne à ses élèves. Son ancienne salle de classe permet de se replonger dans l'histoire et l'évolution des pratiques d'enseignement.