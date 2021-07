Musée archéologique d’Arlon en Province de Luxembourg : l’époque romaine à l’honneur

Rénové depuis peu, le musée archéologique d’Arlon se veut un formidable outil pour comprendre et s’intéresser aux mœurs et modes de vie de l’époque.

C’est l’un des plus anciens musées archéologiques de Belgique et pourtant, l’impression qui se dégage des salles d’expositions est celle d’une institution ayant compris qu’il faut dépoussiérer l’image de l’archéologie, pour attirer aujourd’hui de nouveaux visiteurs ou écoles. Riche d’une collection de plus de 30.000 objets, le musée se concentre sur l’évocation de l’époque romaine pour se singulariser et offrir l’une des plus belles collections d’objets romains. Un choix "logique" selon la Directrice Elodie Richard.

Arlon était une ville assez importante à l’époque. Elle était située au croisement de deux chaussées romaines. C’était une ville de commerce. Une ville à protéger. D’où la construction d’un rempart au IIIe pour éviter les attaques de la ville.

Pour construire ce rempart, bon nombre d’édifices religieux furent démontés, et les pierres réutilisées.