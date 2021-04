Mundaneum : la connaissance peut amener la paix

Avocat spécialisé dans le droit international, Henri La Fontaine était convaincu que sa discipline permettrait d'installer la paix dans le monde. Il préside d'ailleurs le Bureau International de la Paix à partir de 1907 et recevra le Prix Nobel de la paix en reconnaissance des ses activités en 1913. Paul Otlet, quant à lui, s'intéresse à des domaines tels que la bibliographie, la photographie, la schématique. Il est considéré comme le père de la documentation moderne.

Le long des murs du Mundaneum, des centaines de tiroirs de classement sont aujourd'hui fermés et surveillés. Tous renferment pourtant plus de dix-huit millions de fiches bibliographiques, patiemment compilées par les deux initiateurs du Mundaneum et leurs équipes. Des fiches reprenant les références de livres ou d'articles scientifiques publiés dans le monde entier entre 1895 et 1934. " Pour eux, classer tous les savoirs du monde dans un lieu unique et centralisé allait permettre de favoriser la paix " insiste Michel Dewaide notre guide. " Ces humanistes avaient le projet de créer en Belgique une véritable cité des connaissances, rassemblant bibliothèques, musées et universités ". L'architecte Le Corbusier fut d'ailleurs choisit pour réaliser plans et maquettes. Mais la cité ne pourra jamais voir le jour, devant l'ampleur du projet, son coût et les technologies de l'époque. " Et pourtant, ils avaient déjà imaginé un système d'envoi de livres à travers le monde, en utilisant la téléphonie... On est donc bien devant les précurseurs d'internet " sourit notre guide.