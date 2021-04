Marthe Donas, première femme " abstraite " belge

Elle ne fait pas partie de ces grands noms connus de la peinture belge et pourtant, l'oeuvre de Marthe Donas mérite que l'on s'y attarde. D'origine anversoise, elle connaîtra des débuts académiques, avant de s'intéresser au cubisme puis à l'abstraction. Un style qui conviendra bien à celle qui de tout temps à du se battre pour vivre de l'art et pour l'art. " C'est une femme qui me touche encore aujourd'hui car elle a connu des débuts vraiment compliqués " nous glisse Marcel Daloze, guide au musée. " Son père refusait qu'elle devienne peintre. Il lui coupe toutes ses vivres alors que celle-ci tente sa chance à Paris. C'est là qu'elle découvrira le cubisme puis l'abstraction. C'est donc là, dans sa chambre sans chauffage et presque sans argent, qu'elle trouvera peu à peu sa voie ". Une voie semée d'embuches pour toute femme qui, à l'époque, prend sa vie en mains et se destine à la peinture. " On lui a conseillé de changer de nom pour ne pas que l'on sache que c'était une femme. D'où le fait que certains tableaux sont signés Tour Donas ".

Aujourd'hui, le musée compte près de cinq cent œuvres signées par l'artiste, dont certaines font encore parler d'elles. C'est le cas de ce tableau exceptionnel, de style cubiste, réalisé sur " Balatum ", un revêtement de sol produit et commercialisé par les Papeteries de Genval voisines. " On ne sait pas grand chose de ce tableau. Mais il est profondément représentatif du talent et du style de l'artiste. " Un style influencé par ce parcours qui lui fit partager les recherches et innovations picturales de peintres comme André Lhote, Alexandre Archipenko ou Piet Mondrian. Depuis quelques années, le musée consacré à cette femme est situé dans l'ancienne propriété familiale, située à Ittre. Un havre de paix et de nature dans lequel elle restera plus de vingt ans. Un hommage rendu par la commune à celle qui mérite que l'on découvre son œuvre et son combat féministe.

Musée Marthe Donas (MIMDO)

Rue de la Montagne 36, 1460 Ittre

Ouvert les jeudi et samedi de 13h à 17h

Ouvert le dimanche de 11h à 17h

Réservation obligatoire