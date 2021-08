Maison de la science (Liège) : "Il faut apprendre les sciences en s’amusant"

Il y a trente ans de cela, des professeurs et chercheurs de l’Université de Liège se rassemblaient pour créer un lieu afin de promouvoir les études scientifiques. En quelques semaines, l’utopie se concrétise : la Maison de la science ouvre ses portes en 1991.

"Dès le départ, la volonté était de permettre aux visiteurs de tester, toucher, effectuer des expériences" nous explique Hervé Caps qui nous accompagne en tant que professeur et guide.

Pour ce faire, il est demandé au visiteur d’observer ce qu’il découvre, de s’attarder sur certaines pièces de collections et de s’interroger.

Le B à Ba de toute science, c’est de se rendre disponible à l’émerveillement. On va donc faire ensemble de la chimie, de l’optique, etc. Tester la sensation de la rencontre entre l’azote liquide et la main… On propose également de la mécanique ou de l’hydrologie. Bref, on reverra pas mal de concepts par l’intermédiaire du toucher ou de la vue.