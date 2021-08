Maison de la Marionnette : un voyage autour du monde et des traditions

Si l’étage du musée est consacré aux pièces exceptionnelles venues d’Asie ou d’Afrique, il permet également de comprendre toute l’importance de la gestuelle de la manipulation. Des techniques qui là aussi semblent aujourd’hui évoluer.

On retrouve sur scène des "comédiens-manipulateurs" qui vivent au plus près de leurs personnages. Parfois on a l’impression qu’ils ne forment plus qu’un. Mais avec le développement des arts numériques, de plus en plus de compagnies travaillent en mélangeant les disciplines artistiques sur scène. Dans certains cas, le rôle du manipulateur est de piloter sa marionnette à distance, comme un robot parce que les techniques le permettent.