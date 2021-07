Maison d’Erasme à Anderlecht : "Un courant de pensée à redécouvrir aujourd’hui"

C’est l’une des plus anciennes maisons gothiques de Bruxelles qui nous ouvre ses portes. Située en plein cœur du béguinage d’Anderlecht, la Maison d’Erasme permet de se replonger en plein cœur de la Renaissance et de (re) découvrir le courant de pensée de ce grand humaniste.

Loin de l’agitation des rues d’Anderlecht d’aujourd’hui, une cour intérieure donnant sur une maison datant de la fin du XVe siècle. C’est ici qu’Erasme séjournera en 1521, chez un ami chanoine, dans cette maison restée fidèle à l’esprit de l’époque. A l’intérieur, des manuscrits anciens et contemporains, mais aussi des objets retraçant la vie de l’humaniste et l’univers intellectuel de la Renaissance. "C’est ici entre autres qu’Erasme travaille à une nouvelle édition du nouveau testament" nous confie Zahava Seewlad, la Conservatrice du musée.

Erasme va se replonger dans les textes anciens pour reproposer une version de ces textes, en latin, et avec son regard d’humaniste. C’est un auteur prolifique, un penseur qui nous permet de mieux comprendre les courants de pensée de l’époque.

En ouvrant cette maison aux visiteurs, le premier conservateur n’a qu’un but, redonner un éclairage nouveau sur l’extraordinaire travail d’Erasme.

Nous allons aujourd’hui plus loin, en proposant des expositions consacrées au travail par exemple d’artistes relieurs contemporains.

Cette maison se veut donc un lieu de découvertes du passé, mais aussi une institution mettant en valeur le "livre" aujourd’hui.

"Le jardin des plantes médicinales est également important pour nous. De nombreuses écoles viennent ici pour en savoir plus sur les plantes et les soins de l’époque et d’aujourd’hui. Ce jardin se veut donc ouvert à tous et permet de s’offrir une "bulle de calme et de sérénité" conclut notre guide.