Le Pavillon à la Citadelle de Namur : Une bulle au service des arts numériques

En pénétrant dans le long couloir d'accès, des robots semblent s'agiter à notre vue. Un autre entame la création d'une fresque murale grâce à son intelligence artificielle. Dans un coin, une troisième machine écrit sans relâche "I must not hurt humans…"

"Ce robot est puni" explique Marie du Chastel, la Commissaire de l'exposition en cours.

Géré par l'équipe du Kikk Festival, le Pavillon se veut avant tout ouvert aux familles et aux curieux.

On doit s'amuser tout en réfléchissant peut-être aux questions soulevées. On a donc créé un étage ludique, le playground, pour que les enfants eux aussi s'amusent et découvrent les possibilités de ce nouvel outil qu'est le numérique. Mais ce lieu se doit également d’être connecté à la vie réelle et aux possibilités offertes de créer des machines, des implants, des modules qui pourront faciliter notre vie de tous les jours. C'est le rôle du Lab à l'étage qui met en avant le travail de toute une série de pme, wallonnes pour la plupart.