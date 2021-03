Le Musée des Beaux-Arts de Tournai : un lifting prévu pour 2026

Redynamisé entre autres par une nouvelle équipe et par des projets de rénovation et d’extension, le bâtiment (dessiné par Horta) abrite en effet l’une des plus importantes collections de Belgique, essentiellement axée sur le 19e siècle. Cette collection, on la doit en bonne partie à un homme, Henri Vancutsem. Amateur d’art, grand collectionneur, mécène également, il soutiendra les artistes durant toute son existence et fera don de sa collection à Tournai à son décès. Parmi les grands noms visibles au musée, Manet, Monet ou Van Gogh attirent bien entendu le public. " Mais il ne faut pas oublier les Belges " s’exclame Catherine Sintobin, guide au musée comme entre autres, André Colin, Guillaume Van Strydonck, Théodore Verstraeten… Des artistes et des œuvres qui bénéficieront d’ici quelques années d’une toute nouvelle infrastructure, largement agrandie et tournée vers la ville. Le bâtiment d’Horta sera bien entendu préservé et mis aux normes. Et l’extension, elle, devrait enfin permettre d’exposer les trésors du musée dans des conditions optimales. Les travaux débuteront en 2023 pour s’achever en 2026.

Musée des Beaux-Arts

Rue de l’Enclos Saint-Martin, 3, 7500 Tournai

