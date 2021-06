Le Mufim à Tournai : Lorsque le folklore titille l’imaginaire

Comment toucher le public et laisser place à l'imaginaire tout en exposant des objets du quotidien, c'est l'une des missions de l'équipe du Mufim. Une institution qui tente de mettre en avant le patrimoine d'une région : la Wallonie Picarde.

C'est un musée en plein chantier qui nous accueille malgré les échafaudages, les câbles électriques au sol et les échafaudages poussiéreux. D'ici quelques semaines, le Musée de Folklore et des Imaginaires devrait enfin rouvrir ses portes après de longs mois de fermeture. Jacky Legge, son directeur, sourit en nous accueillant. "Ce musée vit par les gens et pour les gens" souligne-t-il.

L'équipe abat un travail formidable pour finir les travaux car l'attente du public est énorme !

Dans les vitrines des objets de folklore, de culte, des témoignages du quotidien d'une région de tradition populaire. Porcelaine, bouquets de mariés, instruments de musique, cadres renfermant les cheveux d'un défunt ou éléments de brasserie locale ne sont ici que quelques exemples de ce qui peut susciter la curiosité dans le musée.

Nous avons bien entendu une approche ethnologique. Mais pour concerner les gens, pour toucher le public, il faut laisser une place à l'imaginaire. Aux histoires racontées par tous ces objets dont ont peut percevoir la trace d'un usage.

Ici, pas de parcours fléché, pas de scénographie trop élitiste ou sérieuse. Mais une joyeux "bordel organisé" pour susciter la curiosité et l'envie d'en savoir plus. Pour Jacky Legge, un musée doit vivre par les gens et pour les gens.