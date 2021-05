Lara Meeersseman, restauratrice de livres anciens : « C’est un film qui m’a donné le déclic ».

Après avoir travaillé durant un an chez un restaurateur privé, Lara ouvre son atelier en plein cœur de Bruxelles. Un atelier baigné par la lumière, où seul le bruit du papier manipulé perturbe l’atmosphère stricte et concentrée.

Cette passion, elle la partage avec ses clients. Institutions ou musées d’une part. Particuliers de l’autre.

Quand un collectionneur vient me déposer un livre à restaurer, il me dépose son bébé. C’est une relation très particulière que j’ai avec ces gens et avec l’ouvrage ou le parchemin qu’ils me confient. J’apprends tous les jours car ces collectionneurs m’ouvrent à leur univers, leur passion. Tout le monde vient me voir avec son histoire. Ça aussi, ça me touche et rend heureuse.