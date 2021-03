La mobilité : une volonté revendiquée depuis 200 ans

Alors que la construction du nouveau tram à Liège bat son plein et que l’engorgement des villes représente un vrai défi pour le futur, "N’oubliez pas le guide" a poussé les portes du Musée des Transports en commun de Wallonie. Histoire de réaliser que la mobilité pose question depuis près de deux siècles.

Situé en plein cœur de liège, dans un ancien dépôt de tramways datant de 1904, le Musée des Transports en commun de Wallonie permet aujourd’hui de couvrir plus de deux cents ans d’histoire de la mobilité.

Créée et imaginée par une poignée de passionnés qui s’étaient mis en tête de restaurer d’anciens véhicules électriques, l’institution met en lumière une cinquantaine de calèches, véhicules hippomobiles, tramways, bus ou train à vapeur.

D’abord, quelques repères

Les premiers transports en commun voient le jour dans les années 1870 avec l’apparition des premiers véhicules hippomobiles, c’est-à-dire tirés par des chevaux. Une vingtaine d’années plus tard, c’est au tour des premiers trams électriques de faire leur apparition dans les villes. A côté des modèles exposés, une locomotive à vapeur. Electricité et vapeur se côtoient donc en cette fin de XIXe siècle pour deux usages distincts comme l’explique Leslie Rasson, animatrice :

Cette locomotive, elle témoigne plutôt du grand chemin de fer, c’est-à-dire en dehors des villes et pas au centre des villes où la vapeur est trop polluante

"Des véhicules, pour la plupart, issus de l’industrie belge" souligne fièrement Serge Loureau, le Directeur du musée. Une technologie de premier plan qui permit à la Belgique, sur bien des pans, d’être pionnière en la matière.

Particularité de bon nombre de véhicules exposés, ils sont accessibles au public et permettent de plonger littéralement dans l’histoire de la mobilité de nos villes et campagnes. Et les projets de l’équipe ne manquent pas.

Dans l’atelier de restauration voisin, des bénévoles s’activent pour redonner vie à d’autres engins, dont certains véhicules uniques. On nous parle même d’un véhicule royal retrouvé par hasard et qui pourrait un jour retrouver son lustre d’antan. Et nous, on se met à espérer et rêver…

Infos pratiques

Musée des Transports en Commun de Wallonie

Rue Richard-Heintz 9, 4020 Liège

Ouvert du 1er mars au 30 novembre

En semaine, de 10h00 à 17h00

Week-ends et jours féries, de 14h00 à 18h00