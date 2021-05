La Boverie : un écrin au service des Beaux-arts.

Parmi les artistes représentés, beaucoup de peintres belges et wallons en particulier. Mais aussi de grands noms tels Ingres, Gauguin, Picasso, Delvaux ou Magritte. Des œuvres qui dialoguent dans un parcours permettant de mieux appréhender l’évolution des arts et des styles.

C’est vraiment une richesse exceptionnelle de voir tout cela, ici, dans un seul et même parcours. A chaque visite, je suis surprise d’entendre des gens me dire qu’ils ne savaient pas qu’il y avait autant de choses à voir et découvrir. Qu’à Liège, on possédait autant de trésors.