L’Artothèque : Sept étages de collections montoises rassemblées en un lieu unique.

"C’est un immense bonheur de pouvoir venir régulièrement arpenter les rayonnages et de se rendre compte de la diversité des objets sauvegardés ici, et de la période couverte puisqu’on a des pièces allant de la préhistoire à l’art contemporain".

" En tout, il y a ici sept étages de réserves qui doivent comporter plus de septante mille pièces" sourit Matthias Maudoux , notre guide.

Inaugurée dans le cadre de Mons 2015, l’Artothèque de Mons a trouvé place dans un des bâtiments les plus emblématiques de la ville : La chapelle de l’ancien couvent des Ursulines. Un bâtiment construit au début du XVIIIe siècle et qui subira de profondes transformations intérieures pour abriter aujourd’hui l’ensemble des collections des musées de la ville.

"C’est également l’un des raisons d’être de cette artothèque. Mettre en avant le travail des métiers du musée. Les restaurateurs, scientifiques, le travail de médiation… ceux et celles qui travaillent dans l’ombre".

Céramiques, textiles, sculptures, peintures, gravures et instruments de musique… sont préservés entre ces murs. Tous font l’objet de recherches et d’opérations de conservation ou de restauration.

Impossible pour autant de laisser libre accès aux visiteurs aux étages supérieurs de l’institution. " La réserve des grandes pièces est visible au rez-de-chaussée. Elle permet de se faire une idée des conditions de conservation. Mais nous proposons du coup une artothèque virtuelle qui permet de découvrir un échantillon représentatif de ce qui est conservé ici et d’en savoir plus sur ces pièces grâce à des écrans numériques. On ne peut que conseiller au public de passer du temps ici tant il y a de choses à découvrir" conclut-il.