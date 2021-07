L’art de la trompe de chasse, plus de 300 ans de tradition : un patrimoine classé

Utilisée à l’origine pour communiquer entre chasseurs et marquer les différents moments d’une chasse à courre, la trompe de chasse et son répertoire musical est reconnue depuis quelques années comme un patrimoine qui se transmet de génération en génération.

Décembre 2020, après près de quatre ans de discussions, l’art de la trompe de chasse est officiellement reconnu par l’Unesco comme "Patrimoine immatériel de l’humanité". Le dossier avait été introduit par la France au nom de quatre pays associés : Belgique, Luxembourg, Italie et France. Chez nous où la chasse à courre est interdite, la trompe de chasse n’est utilisée que lors de représentations musicales et semble toujours attirer de nouveaux musiciens. "L’instrument n’a que peu évolué depuis 1705, année de sa création par le Marquis de Dampierre" souligne Patrick Lassence, sonneur de trompe et guide.