Keramis : un musée de la céramique sur le site de la Manufacture Boch

Difficile d'imaginer en découvrant ce quartier de la Louvière en pleine reconversion, que le Musée Keramis est érigé sur les ruines de la Manufacture Boch. Un fleuron de l'industrie belge, fondé en 1841 par les frères Eugène et Victor Boch, et qui deviendra rapidement l'une des marques les plus prisées dans les intérieurs du monde entier.

En pénétrant dans ce musée dédié à la céramique, on est tout de suite frappé par les trois fours- bouteilles préservés et classés, seule trace existante du passé industriel du site. De ces fours sortiront pendant plus de cent-cinquante ans, des créations exceptionnelles issues des ateliers d'art de la manufacture. Assiettes, tasses, plats, vases... des pièces d'intérieur qui, à leur manière, racontent l'évolution de l'art et de ses courants.

Mais, à côté de cette collection Boch présentée dans les pièces voisines, le musée se veut aussi un espace dédié à la création contemporaine. La collection inédite, déposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, est en effet régulièrement enrichie par des créations contemporaines.

Une autre manière de raconter le passé, tout en se tournant vers l'avenir.

Informations pratiques

Keramis, Centre de la céramique

1 Place des Fours-Bouteilles, 7100 La Louvière.

ma 9-17h

me-di 10-18h