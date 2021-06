Hôpital Notre Dame à La Rose : « les soins de l’âme prévalaient sur les soins du corps »

Miraculeusement sauvé par des bénévoles d'une destruction programmée, l'Hôpital Notre Dame à La Rose retrace plus de 700 ans de soins prodigués aux plus pauvres et d'évolution de la médecine.

C'est l'un des plus anciens hôpitaux d'Europe, l'un des mieux préservé également, le témoin d'une époque en tout cas, celle des œuvres de miséricorde au nom de la charité chrétienne. Quand elle fonde son hôpital en 1242 suite au décès de son mari à la guerre, Alix de Rosoit n'a qu'une idée en tête : "gagner son paradis et permettre à son mari d'accéder au paradis" nous explique José Van Der Meiren qui nous attend dans la salle des malades.

L'idée de ce genre d'établissement est avant la concrétisation d'une pensée, celle de la charité chrétienne. L'Hôpital comme bien d'autres au Moyen-âge était réservé aux plus pauvres des pauvres. Ceux qui se voyaient refuser de toutes les institutions par manque de moyens.

Une idée qui perdurera durant plus de sept siècles puisque les derniers patients quittèrent les salles de soins en 1980.