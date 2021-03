Félicien Rops : le peintre du politiquement non correct

Il commence par quitter les Jésuites, s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de Namur. Il entame ensuite ses études à l’Université Libre de Bruxelles où il se lie avec l’écrivain Charles de Coster et s’introduit dans des cercles étudiants plutôt actifs tels " La Société des Joyeux " et le " Cercle des Crocodiles ". Il s’initie à la lithographie, se révèle excellent caricaturiste. Il continuera à développer son talent à " l’atelier libre Saint-Luc " deux ans plus tard où il fréquentera les futurs grands noms du réalisme belge : Artan, Dubois, Charles de Groux, Constantin Meunier.

Peintre, dessinateur, illustrateur, Félicien Rops n’a jamais laissé indifférent. Longtemps décrié, interdit, jugé scandaleux, l’artiste namurois suscite toujours le débat. En cause, son rapport aux femmes mais aussi ses dessins pornographiques ou jugés immoraux durant de nombreuses années. Pousser les portes du Musée Rops à Namur permet de contextualiser l’époque et de mieux comprendre l’œuvre de celui qui raillait les conventions.

Rops mérite plus que jamais que l’on s’intéresse à lui, que l’on comprenne l’homme libre et profondément ancré dans les questions qui traversaient la fin du 19e siècle. Un épicurien, drôle, libre d’esprit et dans ses actes. Un homme qui se détournera de son milieu bourgeois après le décès de son père à quinze ans pour se focaliser sur l’art et son apprentissage. Pour questionner aussi la société. En cela, il manque à notre époque, souligne Véronique Carpiaux, la Conservatrice du musée. Ses œuvres en tout cas reflètent le questionnement et la personnalité de l’homme. Noires, cinglantes, torturées parfois mais aussi profondément humaines et libertaires. Des œuvres à découvrir avec, dans un coin de sa tête, l’une des devises de l’artiste : " Rops suis, vertueux ne puis, hypocrite ne daigne "…

Musée Félicien Rops, 12 rue Fumal à Namur.

