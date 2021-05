Evelyne Meerschaut, fabricante de marionnettes : « Je cherche à capter et transmettre des émotions ».

La Belgique peut s’enorgueillir d’avoir la marionnette dans son patrimoine. Une tradition ancienne, bien ancrée dans certaines régions et qui se renouvelle sans cesse, grâce à des artisans d’aujourd’hui.

Pour accéder à l’atelier d’Evelyne, il faut emprunter un escalier en colimaçon. La maison est à l’image de l’artiste, chaleureuse et un peu atypique. Une fois au deuxième étage, c’est le coup de foudre. Là, sous la toiture, sur les meubles et les tables, accrochés à des tringles, des dizaines de personnages vous regardent et attendent patiemment d’être à nouveau manipulés.

Le regard des marionnettes est hyper important. C’est de là que peut naître une émotion. Je travaille beaucoup à renforcer ou non la taille d’une pupille. A amener de la brillance ou au contraire un côté mat. Je les regarde, les transforme, les manipule face à un miroir pour voir l’effet produit et s’il y a émotion ou pas.

"Parfois, un personnage sans regard peut amener également de l’émotion" ponctue-t-elle en riant.