Céramique d'Andenne : Une terre exportée à travers le monde

Présente depuis des millions d'années dans le sous-sol de la région d'Andenne, la " derle " est une argile rare à l'origine du succès économique et industriel de la céramique d'Andenne. " L'Espace Muséal d'Andenne " lui rend hommage à travers ses collections et témoignages d'artisans.

Blanche, extrêmement fine et malléable, l'exploitation de la derle s'est arrêtée en 1970. Et pourtant, durant des millénaires, cette terre fut exploitée et exportée à travers le monde tant ses qualités étaient appréciées des artisans, céramistes et pipiers entre autre. Natacha Barré, guide :

Les premières traces de céramique retrouvées à Andenne remontent à l'époque gallo-romaine. Son exploitation et l'exportation de celle-ci a connu son apogée aux XVIIè et XVIIIè siècle , ce qui a permis de faire connaître la céramique d'Andenne à travers le monde.

Dans les vitrines de " L'Espace Muséal d'Andenne ", des dizaines de pièces de services en porcelaine témoignent aujourd'hui encore de cette industrie du luxe, et des qualités des artisans et fabricants locaux.