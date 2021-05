Centre de la gravure et de l’image imprimée : « L’art de toucher le grand public ».

Aujourd’hui, le Centre de la Gravure et de l’image Imprimée compte plus de quatorze mille œuvres créées par des artistes belges ou étrangers. Des artistes phares comme Alechinsky ou Dubuffet, mais aussi par de jeunes créateurs mis en avant, entre autres, par le Prix de la Gravure organisé par le centre.

On le voit lors de nos stages et formations, il y a un réel engouement pour ces disciplines. Bon nombre d’artistes, qu’ils soient peintres ou sculpteurs par exemple, se lancent à un moment de leur vie dans la gravure ou l’art imprimé. Parce que ces disciplines permettent de toucher un très large public. Elles permettent de communiquer avec le plus grand nombre.