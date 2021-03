BPS22. Charleroi

Depuis sa réouverture en tant que musée en 2015, le BPS 22 poursuit toujours le même objectif : présenter des œuvres d’art et des artistes contemporains qui interrogent ou s’interrogent sur l’état du monde.

Pour Pierre-Olivier Rollin, le directeur du musée, l’institution se doit d’aborder l’art avec une démarche d’éducation permanente. Chaque visiteur se voit ainsi amené à réfléchir avec l’artiste, en l’aidant à se faire un jugement. Une politique qui tranche avec l’image souvent élitiste véhiculée par le milieu de l’art contemporain et de certains artistes.

Et pour ce faire, l’institution bénéficie d’une politique d’achats actuels, mais peut également se plonger dans la collection de la Province du Hainaut en dépôt dans les bâtiments. Une collection qui date de plus d’un siècle et qui compte plusieurs milliers d’œuvres. "On aime bien bousculer les codes et surprendre le public" sourit Romain Verbeke, notre guide du jour.

Une démarche qui semble en tout cas séduire de plus en plus de visiteurs. La fréquentation du lieu étant en effet en hausse depuis plusieurs mois.

Le BPS22 à Charleroi est ouvert du mardi au dimanche (sous réservation)

www.bps22.be