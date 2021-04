Bibliothèque Wittockiana : "La reliure, un art à part entière"

Ouverte au public depuis 1983, la Bibilothèque Wittockiana est le seul musée au monde consacré à la reliure d’art et ce, grâce à la passion d’un homme, Michel Wittock.

Lorsqu’il pénètre pour la première fois dans une librairie, à 14 ans, pour acheter un livre, Michel Wittock est loin de s’imaginer que ce geste, il le reproduira durant toute sa vie. Une passion pour l’objet mais aussi, et peut-être avant tout, pour la reliure d’art. Dans les vitrines du musée construit au bout de son jardin bruxellois, plus de cinq siècles d’histoire de la reliure sont ainsi présentés. " Des coups de cœur avant tout " précise Géraldine David la Directrice. La collection, enrichie durant toute la vie de cet industriel ne prétend pas représenter tous les courants de la reliure. Mais elle offre à tout un chacun un vaste panorama de l’évolution du décor, depuis les couvertures dorées de la Renaissance, jusqu’aux créations avant-gardistes de notre temps.

Il y a bien entendu des livres extrêmement précieux et rares. Mais ce qui nous semble intéressant à mettre en avant, c’est aussi la collaboration qui existait entre tous ces artistes et Michel Wittock. Pour lui, l’art de la reliure et du décor peut, comme tous les arts décoratifs, être légitimement considéré comme un art à part entière.