Art et marges, musée à Bruxelles

Une devanture, presque anonyme en plein cœur du quartier des Marolles à Bruxelles.

Art et marges musée ne fait en effet pas partie de ces grandes institutions, de ces bâtiments imposants. Et pourtant, une fois les portes poussées, c’est un univers bien particulier qui s’offre au visiteur. Celui de l’art outsider, de l’art brut… de ceux et celles que l’on dit "en marge" de la société. Des artistes dont les œuvres dialoguent bien souvent et qui suscitent inévitablement le questionnement.

Parmi les quatre mille œuvres en réserve, des tableaux, des installations, des montages mais aussi des œuvres plus surprenantes encore comme ces cahiers coloriés et découpés minutieusement par Michel Goyon.

Un extraordinaire travail de précision et de recherche de couleurs… Une œuvre qui devrait, à terme, comporter soixante-quatre ouvrages. "Un coup de cœur, un de plus" précise Thibaut Leonardis, le responsable des collections qui ajoute travailler essentiellement avec cette philosophie. Ces artistes hors-norme en tout cas méritent que l’on s’attarde sur leur travail, sur ce qu’ils ont à nous dire et partager. Car ces coups de cœur, nous les avons également partagés.

Art et marges musée est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h

www.artetmarges.be