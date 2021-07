Aquarium Muséum de Liège : Des poissons "stars" et des espèces oubliées.

Si le nom de cette institution laisse à penser que le visiteur se verra plongé dans l’univers aquatique, le musée scientifique liégeois propose bien plus. Une extraordinaire collection d’espèces animales étudiées et préservées depuis des dizaines d’années.

Les réserves renferment plus de 15.000 références étudiées hier ou aujourd’hui encore, dont certains spécimens ont disparu de la surface du globe et sont soigneusement préservés dans nos murs.

Dès la création de l’ Université de Liège en 1817, Guillaume d’Orange impose la création de collections animales et prévoit la disposition d’un "cabinet de zoologie et d’anatomie comparée des animaux". En quelques années, cette collection s’enrichit et servira de base à la création en 1888 de l’ Institut de Zoologie de l’Université . "Il n’est donc pas étonnant de retrouver ici toute une série d’animaux naturalisés, ou conservés pour l’étude et la recherche" explique Delphine Unsen notre guide.

C’est d’ailleurs l’une des missions du musée. Informer, sensibiliser à l’importance de la biodiversité et la préservation des habitats naturels et du milieu aquatique et terrestre.

Il est clair que quand on pénètre dans le squelette d’une baleine pour expliquer comment elle se nourrit. Quand on explique pourquoi tel poisson est important ou pourquoi telle ou telle espèce est complémentaire d’une autre, quand on peut montrer ces animaux et les mettre en valeur, le regard posé sur ceux-ci change.

Et même les "stars" que sont les requins à pointe noire ou les poissons clowns se dévoilent grâce à l’apport des animateurs, passionnés avant tout par les histoires qu’ils peuvent nous apprendre.

Quand j’explique que tous les "Nemo", les poissons clowns, naissent mâles et que seuls les plus forts se transforment en femelles et peuvent donc se reproduire, les gens ouvrent de grands yeux. Idem pour les piranhas. On a tous en tête des légendes et histoires racontées à propos de ces poissons "sanguinaires". Mais en fait, leur rôle est hyper important dans la nature puisqu’en attaquant, en bande, des animaux blessés, ils servent de nettoyeurs de rivières.

"Toutes ces histoires permettent je pense d’élargir le regard et la connaissance de tout ce qui nous entoure" conclut notre guide.