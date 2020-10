Le festival Voo Rire de Liège annulé

A la suite des nouvelles mesures annoncées vendredi matin par le comité de concertation, les organisateurs du festival international du rire de Liège se voient contraints d’annuler l’événement. C’est ce qu’a annoncé le duo d’humoristes Les frères Taloche à La Dernière Heure et Vers l’Avenir.

Le Voo Rire a débuté le 17 octobre et devait se clôturer ce dimanche 25 octobre, et non le 26 comme prévu initialement à la suite du report de la tournée de Jarry. Pour les événements culturels en intérieur, désormais, un maximum 40 personnes est autorisé, voire 200 personnes maximum en cas de dérogation, moyennant le respect de la règle de 1,5 m de distance et le port du masque. Cette mesure annule donc les protocoles précédents et entre en application ce vendredi.

Pour les frères Taloche, maintenir les spectacles prévus ce vendredi et durant le week-end est impossible à gérer en si peu de temps, d’une part parce que les spectacles sont complets et parce qu’il convient, suite aux nouvelles mesures, de revoir les plans des salles.

"J’ai appelé Victor Vincent, qui vient de Paris et devait se produire au Trocadéro ce soir, pour lui dire de ne pas venir. Il y avait 350 spectateurs autorisés dans le protocole d’hier, avec un siège de distance entre chaque bulle tel que le protocole nous le proposait. Or, désormais, on doit passer à 200 spectateurs et avec 1,50 m de distanciation entre chaque bulle, ce qui est impossible. Je ne peux pas dire à telle ou telle personne : toi, tu rentres ou toi, tu ne rentres pas", a indiqué Vincent Taloche à Vers l’Avenir.

En effet, à Liège, la Ville, en accord avec les autorités, avait établi un protocole avec les responsables des salles de spectacles qui prévoyait de laisser libre un siège sur deux entre chaque spectateur ou chaque bulle familiale. Une disposition qui imposait, outre le port du masque ou la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, des mesures de sécurité comme des cheminements spécifiques. A l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL), sur base de l’accord d’un siège sur deux, ce sont 550 places qui étaient disponibles par spectacle, voire un peu plus si des réservations s’effectuaient en "bulles".

Un contact est prévu ce vendredi après-midi entre la Ville de Liège et les directions des salles de spectacles afin d’aborder la problématique.