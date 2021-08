La Citadelle de Namur en fête avec le Festin forain

Du 02 au 07 août, la Citadelle de Namur se pare de ses plus belles couleurs et accueille l’édition 2021 du festin forain ! En effet, trois compagnies de théâtre forain étaient censées fêter leur anniversaire ensemble mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Les Baladins du miroir, les ArTpenteurs et les Bonimenteurs fêteront donc respectivement leurs 40, 20 et 20 ans avec une année de retard.

Dans l’objectif de promouvoir la création théâtrale dans toute la francophonie, cet anniversaire qui devait se dérouler de pays en pays, en pleine itinérance aura donc finalement lieu cet été, à Namur. De nombreuses activités ont été programmées, fruit d’une collaboration entre les trois compagnies : du 2 au 6 août, des animations, des jeux et des entre-sorts seront proposés aux participants. Gratuites et accessibles au public familial, les activités compteront des lectures, du théâtre, des représentations ou des jeux.