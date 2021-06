"Waterloo, mortelle plaine", une plongée dans l'univers des reconstituteurs, avec Francis Groff

L'auteur belge de polars, Francis Groff revient avec un nouveau roman qu'il intitule "Waterloo, mortelle plaine" et qui a pour décor, le milieu des reconstituteurs.

Waterloo, Mortelle plaine, de Francis Groff © éditions Weyrich

Lors d'une de ces rencontres très spéciales, le jeune Charles-Damien est assassiné sur le champ historique de la bataille.

C'est là que le héros de l'auteur, Stanislas Barberian, déjà côtoyé dans les ouvrages précédents, entre en scène afin de donner un coup de main à la police pour résoudre l'énigme.

Un roman policier, et historique qui nous plonge dans ce milieu étonnant des reconstituteurs de la bataille de Waterloo. Des gens de tous âges, qui viennent de toute l'Europe. Des femmes et des hommes passionnés par Napoléon et son histoire. Francis Groff, nous emmène sur leur terrain de jeu, alors qu'un drame vient de se produire.

"Waterloo, mortelle plaine", Francis Groff aux Editions Weyrich, collection Noir Corbeau - un roman qu'on lit d'une traite.