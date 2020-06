"Voir, entendre et se taire", de Juan José Martinez d'Aubuisson: quand on a que la mort pour langage

Juan José Martinez d’Aubuisson est anthropologue, il étudie le fonctionnement des gangs depuis plus de dix ans et s’est penché sur la vie des gangs du Salvador, son pays d’origine. Son ouvrage s’intitule " Voir, entendre, et se taire ", un an avec la Mara Salvatrucha.

Juan José Martinez d’Aubuisson, "Voir, entendre, et se taire", un an avec la Mara Salvatrucha. - © Marabout

L’histoire nous invite dans un quartier du Salvador, où comme partout ailleurs dans le pays, il faut appartenir à un gang pour avoir le droit de vivre. En l'occurrence, le MS 13, ou le Barrio 18. C’est une protection, et une obligation si l’on veut survivre dans un monde qui ne connait que la violence, et dont la seule raison de vivre de ses membres, est l’affrontement. On tue tous les jours et sans raison, sans se connaitre, et pas parce qu’on se déteste, mais parce qu’il faut exister. Tuer pour ne pas être tué. Quand on est emprisonné, la violence continue à l’intérieur des murs, et les chefs de gangs continuent de diriger le monde, à l’intérieur comme à l’extérieur. Payer pour avoir une protection, c’est un système mafieux, et il n’existe aucun espoir d’y échapper.