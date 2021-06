"Vice" de Laurent Chalumeau : "La country est un genre étonnamment féministe"

Laurent Chalumeau au micro de Christine Pinchart - 13/06/2021 « Vice », c’est le titre du nouveau roman de Laurent Chalumeau, paru chez Grasset, et nous entrons dans l’univers de la country. Laurent Chalumeau est journaliste, il a travaillé à Canal + à sa grande époque, avec Antoine de Caunes et il écrit des romans. Avec « Vice » nous allons dans l’ouest américain, qui draine bien des préjugés nous dit Laurent Chalumeau, notamment à propos de cette musique de cow boy. Son héro est une femme, Esperanzah, nantie, directrice de musée, mais elle revendique son indépendance, et une liberté qui exclut les jugements et les conventions. Elle a été mariée pendant 14 ans, mais le corset était trop serré et l’ennui manifeste. Elle a donc quitté le père de sa fille, au moment où il devenait procureur général de son état, pour vivre sa vie, comme elle voulait et coucher avec qui elle voulait.