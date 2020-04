"Viande" de Noëlle Michel : vous n'êtes pas végétarien ? Vous allez le devenir

Noëlle Michel au micro de Christine Pinchart - 19/04/2020 Française d’origine, Noëlle Michel s’est installée à Gand, il y a qq années. Une ville dont elle est tombée sous le charme. Ingénieur en génie biologique de formation, elle est devenue traductrice, et depuis peu écrivain. « Viande » est son premier roman et si vous n’étiez pas encore végétarien , vous allez le devenir. L’histoire est celle de Lise, journaliste ; elle vient de perdre sa meilleure amie dans l’incendie d’une maternité où cette dernière venait d’accoucher. Mais pour Lise il subsiste un doute. Son amie et le bébé sont-ils vraiment morts ? Elle va se lancer dans une enquête, mais chaque fois qu’un nœud se dénoue, la mort est au rendez-vous. Nous sommes dans un polar, avec une dimension fantastique, et une dérive de l’industrie agro-alimentaire qui bascule dans l’horreur absolue. …