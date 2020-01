"Vade retro, Félicien", de Francis Groff: une nouvelle enquête de Stanislas Barberian, en visite à Namur

Bibliophile et bouquiniste à Paris, Stanislas Barberian a rendez-vous à Namur, avec le professeur Eloi Taminiaux, passionné de l'oeuvre de Félicien Rops. Il a découvert un manuscrit de l’artiste qu’il aimerait faire authentifier. Malheureusement quand Barberian arrive, le professeur a été assassiné dans les sous-sols de la rue du Collège à Namur, entre la célèbre Eglise St Loup et l’Athénée François Bovesse. Rapidement plusieurs pistes s’offrent aux enquêteurs. Celle de la franc-maçonnerie, à laquelle appartenait Rops, qui maudissait la bourgeoisie catholique namuroise, et une piste de religieux radicaux d’extrême droite.

"Vade retro, Félicien ", nouveau roman policier de Francis Groff, paru dans la collection Noir Corbeau des Editions Weyrich. A découvrir !