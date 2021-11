"Une grande actrice" de Stefan Liberski: le talent d'un auteur, et celui d'une mère improvisatrice

Marian Kochanovski fut retrouvé mort dans le jardin, peut-être épuisé par une tondeuse qui rechignait à démarrer. Jacqueline Boulanger, mère de trois enfants, se libère du deuil et entame une relation avec Josyane. A deux elles forment ce couple hors normes. Jacqueline étant capable de matérialiser tous les drames, possédant l'art de la dissimulation et se réjouissant du tout en abondance, sans aucune passion, ni besoin de partager. Une femme admirée de tous, qui donne le change, captivant avec talent son auditoire.

Josyane, sorte d'ogresse, a les jambes, les muscles et l'énergie d'engloutir, et rien ne lui résiste. A deux elles parcourent le monde, écument les meilleurs restaurants et transcendent les codes de la bienséance, sans aucun complexe. Des professionnelles de l'addiction, suggère l'auteur !

Jacqueline est en sus féroce avec ses enfants. Sans empathie, elle écrase de son talent de comédienne, les dons que possède son fils Roman, pour l'art. Des enfants d'une fidélité sans frontière, espérant jusqu'au bout un regard, une attention, ou un brin de reconnaissance.

Un conte avec tous les éléments du possible : des rendez-vous manqués, la férocité des moments présents et l'humour de l'auteur.

Rencontre avec Stefan Liberski...

