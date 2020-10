"Un jour viendra couleur d'orange", l'hommage de Grégoire Delacourt à Aragon et Ferrat

Dans une France révoltée, à l'heure où chaque samedi, on se raconte, on échange, et on sent souffler un vent d’humanité dans les ronds-points de France, Geoffroy, jeune garçon autiste va ressentir les premiers émois d'une histoire d'amour naissante.

C’est cette révolte là qui a plu à Grégoire Delacourt, et qui lui a inspiré ce livre, qui rend hommage à Aragon et à Ferrat. Et quand la violence s'en mêle, il rappelle qu'il y avait parfois plus de policiers que de manifestants, et que le politique n'a rien compris...

Rencontre avec Grégoire Delacourt

"Un jour viendra couleur d'orange" de Grégoire Delacourt, chez Grasset - Entre espoir et colère, Grégoire Delacourt porte une parole plus loin.