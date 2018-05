"Un arbre, un jour..." de Karine Lambert, 100 ans de non solitude

Nous sommes le 1er mars, dans trois semaines c'est le printemps, et c'est aussi le jour qu'a choisi l'administration de ce petit village du sud de la France, pour abattre le Platane centenaire. L'émotion est à son comble, et la solidarité s'installe dans l'espoir de sauver l'arbre de l'histoire. Adeline et Violette, Clément, Suzanne, tous vont s'agiter pour faire entendre leur voix, contre l'absurdité et la violence de cette décision capitale.

Pour lire un extrait d' "Un arbre, un jour.."

Rencontre avec Karine Lambert