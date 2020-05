"The Beautiful Ones", le premier témoignage des derniers jours de Prince

Prince Rogers Nelson nous a quittés en 2016, à l'âge de 58 ans, en laissant derrière lui une oeuvre littéraire inachevée, et une envie de se raconter : son enfance, sa famille, sa mère et son histoire. Une histoire qui a pris ses racines à Mineapolis, dans le Minnesota. What do you want to do ? New mail Copy

Prince, The Beautiful Ones, mémoires inachevées, en collaboration avec Dan Piepenbring - © Robert Laffont Le journaliste Dan Piepenbring, grand admirateur de la star, fut choisi personnellement par Prince, pour partager une intimité. Il a pu témoigner d'un passé bouleversé, d'une créativité et d'un perfectionnisme hors normes. Il fait partie des dernières personnes qui ont parlé à Prince. Quatre jours avant sa mort, au téléphone, il lui confiait ses projets et ses envies pour ce livre témoin d'une vie. plus d'infos sur le site des éditions Robert Laffont

Raphaël Melki figure également parmi les nombreux passionnés et connaisseurs de l'oeuvre de Prince. Il a créé un site, à partir de son propre livre "Purple Fam". Il a assisté à une centaine de concerts de Prince, collectionné des centaines de disques et s'est rendu de nombreuses fois à Minneapolis et à Paisley Park, où se trouvent les studios et la dernière demeure de l'artiste. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des spécialistes du Minneapolis Sound. Pour Raphaël, "The beautiful ones, Mémoires inachevés" est le premier véritable témoignage des derniers jours de Prince .