"Sur les traces de Tamara de Lempicka": Tatiana de Rosnay, et sa fille Charlotte rendent hommage à la grande portraitiste

Tamara de Lempicka est née en 1898 à Varsovie, et partage les premières années de sa vie entre Saint-Pétersbourg, Varsovie et Lausanne. Issue de la bourgeoisie elle s’inscrit à l’Académie des Beaux Arts de Saint-Pétersbourg, avant de se marier puis de s’installer à Paris. Devenue l’une des grandes séductrices de son époque, et une féministe, elle usera de son charme dans tous les milieux, pour obtenir les modèles dont elle rêvait : André Gide, Susy Solidor. Elle rencontre Dali, des marquis, des comtes, elle découvre New York et elle expose aux Etats Unis. Tatiana de Rosnay (l’auteur de " Elle s’appelait Sarah ") lui consacre un livre, avec sa fille Charlotte, photographe. L'histoire d'un destin étonnant, Tamara de Lempicka son travail, ses influences.…

Un belle découverte et un bel objet cadeau pour les fêtes : les photos de Charlotte Jolly de Rosnay, et les textes de Tatiana de Rosnay. Ca s’appelle "Sur les traces de Tamara de Lempicka", paru chez Michel Lafon.