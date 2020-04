Sophie Loubière: l'auteur de polars atypique

"Cinq cartes brûlées", le nouveau roman de Sophie Loubière a paru chez Fleuve Editions. Souvent comparée à Pierre Lemaitre, Sophie Loubière fait partie de ces auteurs de polars français qui renouvellent le genre.

"Cinq Cartes brûlées" nous emmène à Saint Flour, en Auvergne, à la rencontre de Laurence et de sa famille. Laurence, une petite fille trop enrobée, harcelée et humiliée par son frère, qui va utiliser ses blessures, pour se forger un destin de gagnante.

Sophie Loubière s’est inspirée d’un fait divers pour étoffer cette histoire, mais le personnage de Laurence est une création originale. Petite fille disgracieuse, Laurence va utiliser son poids et sa force pour devenir une athlète olympique, et son moral d’acier pour perdre 40 kg, et se fondre dans la peau d’une séduisante croupière. La lanceuse de marteau, devient lanceuse de cartes sur un tapis de blackjack. Elle a son destin de gagnante en main...

"Cinq Cartes brûlées" de Sophie Loubière, aux Editions du Fleuve : l'auteur qui inverse les cartes - jouez le jeu, laissez vous guider...

https://5cartesbrulees.blogspot.com/

Rencontre avec Sophie Loubière